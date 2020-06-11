الكاظمي: عمر حكومتي الحقيقي أسبوع وأرفض المزايدات

2020/06/11 | 18:47

اخبار السعودية )- تزامناً مع انطلاق أولى جولات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن "الحوار الذي سينطلق اليوم بين العراق وأميركا سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة

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