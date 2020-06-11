الكاظمي: لن نفرط بسيادة العراق.. وخطط لاغتيالي بالموصل

2020/06/11 | 21:52

اخبار السعودية )- شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس على عدم القبول بأي اعتداء على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان.وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام.وأضاف الكاظمي أنه وصلته تقارير أمنية بوجود

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