واشنطن: سنقلص قواتنا بالعراق.. ولا نسعى لوجود دائم

2020/06/12 | 05:05

اخبار السعودية )- أعلنت الخارجية الأميركية، ليل الخميس، الاتفاق مع بغداد على مواصلة تقليص القوات الأميركية في العراق، وفق الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين.وأكدت واشنطن أنها ستبحث مع الحكومة العراقية وضعية

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