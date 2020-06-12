الكاظمي: سيادة العراق أساس حوارنا مع واشنطن

2020/06/12 | 06:03

بغداد/ الصباح

أكدَ رئيسُ مجلسِ الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، اعتمد أولا على السيادة العراقية، ومصلحة العراق، ورأي المرجعية،ورأي البرلمان وأننا لن نفرّط بسيادة العراق، وبينما شدد على أنه لن يجري المساس برواتب المتقاعدين؛ أكد أن ماحصل هو إجراء فني بسبب نقص السيولة وستعاد تلك المبالغ لشريحة المتقاعدين، مبيناً ان العراق ملك الشعب العراقي وليس ملك السياسيين.

وقال الكاظمي في أول مؤتمر صحفي له أمس الخميس: إن "الصراحة هي المبدأ الذي نعمل عليه،وليس لدينا غير الصراحة"، مؤكداً أنه "لولا حكمة المرجع السيد السيستاني لكان العراق الآن في مكان آخر".

وأضاف، إن "يوم 10 /6 /2014، هو جرح في تأريخ العراق وطعنة وانتكاسة، ولكن بهمّة العراقيين ودعم الأصدقاء تحوّل العنوان من جرح العراق الى نصر العراق"، مشيراً إلى أن "انتكاسة الموصل والتجرؤ عليها لم تكن صدفة، بل كانت نتيجة لسوء الإدارة والفساد والكراهية والعنصرية والطائفية، ولكننا عبرنا".

وشدد الكاظمي: "لقد أتينا الى رئاسة الحكومة في ظل وضع اقتصادي منهار وصراع إقليمي، ولم نكن نرغب بتسلّم مهام رئاسة الوزراء، لكن من وقف بعيننا هم العراقيون الفقراء والأرامل، وهذا يتطلب منا إجراءات حقيقية وليست مجاملة"، رافضاً ما وصفها بـ "المزايدات السياسية"، وتابع: إن "العراق أمام تحدٍ حقيقي، وما يهمنا هو الصراحة مع الشعب العراقي".

وبشأن رواتب المتقاعدين، أكد الكاظمي، "قلنا منذ اليوم الأول لتسلّمنا مهامنا (عدم المساس برواتب المتقاعدين)، ولم يحصل قطع في رواتب المتقاعدين، وستعاد الاستقطاعات خلال يومين، وأقول لأهلي من المتقاعدين: (رواتبكم لن تُمسّ، وماحصل هو إجراء فني بسبب نقص السيولة)"، مشيراً إلى أن "هناك من يتسلّم أكثر من راتب، وهؤلاء نعمل على حصر اختيارهم بالراتب الأعلى، وليس المتقاعدين، ولدينا في العراق مليونا متقاعد، وكلهم سيتسلمون رواتبهم من دون استقطاع، ولاتستمعوا للسرّاق ومن يحاول استغلالكم وخداعكم".

وقال: "هناك من قدّم من العراقيين في الداخل تضحيات أكثر مما قدّم من هم في الخارج، وهؤلاء يستحقون الرعاية"، مبيناً ان "جميع مدن العراق تعاني، وأبناءها يستحقون، والعراق ليس ملكاً للسياسيين، بل هو ملك للشعب العراقي، ورهاننا على الشعب العراقي، وليس لدينا طموح بالسلطة".



وتابع: "يجب أن نعيد هيبة الدولة، ولن نقبل بالاعتداء على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان، ولقد اعتقلنا العصابة التي اعتدت على المتظاهرين في ساحة التحرير".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ان "مدن الجنوب حرمت مرتين، مرة في زمن النظام المباد والثانية حاليا"، مبيناً "اننا نحتاج فرصة لإصلاح الوضع المالي في الدولة، وهناك من سيتضرر من هذه الإصلاحات، وبالأخص الفاسدون"، وأوضح ان "سيطرتنا على المنافذ الحدودية سترفد العراق بمليارات الدولارات، ونحن سنعمل على إصلاح المنافذ البرية والبحرية".

وأضاف، إن "خيارنا الوحيد هو الصدق، لأن ليس لدينا طموح سياسي، ولكن لدينا استعداد لخدمة بلدنا"، مشدداً على السعي نحو حكومة "تصل الى انتخابات عادلة ونزيهة، وتحمي الاقتصاد وتحفظ هيبة الدولة والأمن"، وبين انه "لاتوجد قطيعة بين الحكومة والبرلمان، والعلاقة مع البرلمان ستكون علاقة تكاملية".

وبخصوص الحوار مع الولايات المتحدة الذي انطلق أمس الخميس، قال الكاظمي: "سيعتمد الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية أولا على تحقيق السيادة العراقية، ومصلحة العراق، ورأي المرجعية،ورأي البرلمان ولن نفرّط بسيادة العراق، ولانريد أن يتحوّل العراق الى منطقة صراع، بل نريده منطقة سلام"، وأضاف، "سنقول في الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة: (كفى حروبا وصراعات وشعارات، ونحتاج أن نبني)".

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