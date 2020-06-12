الصحة العالمية تدعو لمواصلة سياسة العزل المبكر

2020/06/12 | 06:03

بغداد / شذى الجنابي

افادتْ منظمةُ الصحةِ العالمية في العراق بأن إجراءات العزل المجتمعي وتطبيق شروط الوقاية ما يزالان ركيزة أساسية لاحتواء كورونا، داعية المؤسسات الصحية إلى مواصلة سياسة العزل المبكر،في وقت أكدت فيه خلية الازمة في الرصافة ان انخفاض اعداد الإصابات إلى أقل من الف لا يعد دليلا على تحسن المؤشر الوبائي للفيروس.

وفي تلك الاثناء، تواصل الإدارات المحلية في المحافظات والعتبات المقدسة جهودها لدعم القطاع الصحي لاحتواء الوباء.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم اسماعيل لـ " الصباح ": ان الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الصحية، تم تطبيق مثيلتها في مختلف دول العالم، وتعد أمرا حاسما خصوصا مع ارتفاع الاصابات مؤخرا.

وأضاف إن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وتعليق التجمعات الجماهيرية وفرض قيود على الحركة وإغلاق المؤسسات مثل المدارس وأماكن العمل والمطاعم، ما تزال ضرورية لاحتواء انتشار المرض.

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