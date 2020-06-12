توثيق المناطق الأثرية عبر التطبيقات الالكترونية

2020/06/12 | 06:03

بغداد/ مهند عبد الوهاب

اطلقتْ لجنةُ الثقافةِ والاعلامِ والسياحة والاثار النيابية، مبادرة لتوثيق الاماكن الاثرية على مستوى العراق بواسطة الواقع الافتراضي والتطبيقات الالكترونية الذكية.

وقال عضو اللجنة بشار الكيكي لـ"الصباح": ان "اللجنة وبالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات اطلقت مشروع توثيق بيانات الاماكن السياحية بشكل الكتروني وباحدث التطبيقات الذكية ".

واضاف النائب، ان "المشروع يشمل جميع المحافظات بما في ذلك اقليم كردستان من اجل تقديمه للمواطنين العراقيين ولبقية دول العالم".

واشار الى ان "توثيق الاماكن الاثرية على التطبيقات الذكية سيكون بمثابة الدليل السياحي لجميع المواطنين العراقيين والسياح في العالم، مبينا ان ذلك يأتي ضمن دعم ثقافة الحفاظ على الاثار العراقية والتركيز على منحها قيمتها الحقيقية". ولفت الكيكي، الى ان "المشروع سيكون مهما جدا من الناحية الاجتماعية في حالة التباعد الاجتماعي اضافة الى ان التطبيقات الذكية التي هي في متناول الجميع ومن الممكن التعرف على الاثار العراقية واماكنها ونبذة تاريخية عنها وعن مراحل تكوينها عبر هذه التطبيقات".

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