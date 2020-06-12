واشنطن: سنقلص قواتنا في العراق ولا نسعى لوجود دائم

2020/06/12 | 06:38

اخبار السعودية )- أعلنت الحكومتان الأميركيّة والعراقيّة فجر الجمعة في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أنّ الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".وقالت حكومتا

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