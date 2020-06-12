2020/06/12 | 09:44

اخبار السعودية )- منذ أشهر صعدت إلى السطح بوادر انشقاقات وخلافات بين فصائل عراقية موالية للمرجع الشيعي المهم في العراق علي السيستاني وبين فصائل أخرى ضمن الحشد الشعبي موالية لإيران.وقد ظهر هذا الانشقاق جليا خلال زيارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين السيستاني وطهران.. ظل انشقاق داخل الحشد في العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين السيستاني وطهران.. ظل انشقاق داخل الحشد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).