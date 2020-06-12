اللامي يطمئن على مكتب شبكة الإعلام في بيروت ويشيد بعملها في نقل الأحداث بمهنية

2020/06/12 | 22:00

بيروت/ الصباح

اجرى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اتصالاً هاتفياً بمدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في لبنان أمين ناصر للاطمئنان على الزملاء في مكتب الشبكة ببيروت.

وجاءت المكالمة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها لبنان، اذ اكد حرصه على سلامة الزملاء الصحفيين الذين ينقلون الصورة مثلما هي بمهنية وواقعية، مشيداً بدور شبكة الإعلام في نقل الأحداث بمهنية كبيرة.

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