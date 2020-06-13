درجال يطالبُ الأندية بمسايرة ركب التطور الاستثماري

2020/06/13 | 05:06

بغداد/ الصباح الرياضي

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خلال زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة ممثلي الأندية الرياضية في المحافظة للتشاور بشأن عملهم والظروف المحيطة بالمؤسسات الرياضيَّة في ظل جائحة كورونا، والأزمة المالية فضلاً عن قانون الأندية، مبيناً أنَّ الأطر القديمة في العمل ألقت بظلالها على الأندية بصورة عامة وعزلتها عن العالم الخارجي الذي تطورت فيه وباتت مؤسسات استثمارية قائمة بذاتها وهو ما يجب أنْ نفعله إذا ما أردنا مسايرة ركب التطور.

مؤكداً على «الرؤية الجديدة في دعم الأندية الرياضية وتشريع القوانين التي تسهم في ذلك».

وشدد الوزير درجال على «ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشباب ومحافظة كربلاء برئاسة مدير عام دائرة التربية البدنيَّة وعضوية مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات وأعضاء آخرين من وزارة الشباب والمحافظة لوضع آلية جديدة للتعامل مع الأندية الرياضية ووضع الخطة المناسبة لدعمها..



مع التأكيد على الإسراع بتشريع قانون الأندية بما ينسجم مع القوانين الرياضيَّة الدوليَّة».

من جهتها قدمت الأندية الرياضية شكرها للوزير ولدائرة التربية البدنية لمباشرتها بإقامة الدورات التطويريَّة للملاكات العاملة في الأندية الرياضية عبر المنصات الإلكترونية، كما استمع درجال لشروحات مسهبة قدمها ممثلو الأندية عن أبرز المعوقات، ومناقشة آلية استمرار العمل فيها والمشاركات المستقبليَّة في البطولات المحليَّة.

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