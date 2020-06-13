الموقف الوبائي اليوم: 1180 إصابة جديدة ووفاة 53 حالة وشفاء 647 مصاباً

2020/06/13 | 17:45

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١١٨٠) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٤٢

بغداد / الكرخ ٢٤٦

مدينة الطب ١٠٩

النجف الأشرف ٤٩

االسليمانية ٨٢

أربيل ٢٠

دهوك ١٤

كربلاء ٤٣

كركوك ٤٧

ديالى ٣٩

واسط ١٣٨

البصرة ٣٨

ميسان ١٠٢

الديوانية ٢٤

ذي قار ٦٨

نينوى ٣

صلاح الدين ١٦

- الشفاء: ٦٤٧ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٢٧٢

بغداد الكرخ ٧٦

مدينة الطب ٤٣

النجف ١٢

اربيل . ٣٠

دهوك ٦

كركوك ٣٥

كربلاء ٤٩

البصرة ١٥

ميسان ١٥

ذي قار ٥٤

الانبار: ٥

المثنى ٣٠

نينوى ٥

- الوفيات ٥٣ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٦

بغداد الكرخ ٧

مدينة الطب ٦

السليمانية ٣

كربلاء. ١

ديالى ٤

البصرة ٢

واسط. ٣

ميسان ٣

بابل ٣

ذي قار ٢

الأنبار ٢

المثنى ١

مجموع الاصابات : ١٨٩٥٠

مجموع حالات الشفاء : ٧٥١٥

الراقدون الكلي: ١٠٨٨٦

الراقدون في العناية المركزة: ١١٣

مجموع الوفيات: ٥٤٩

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