تويتر يحذف مجددا حساب زعيم ميليشيا العصائب في العراق

2020/06/13 | 21:20

اخبار السعودية )- للمرة الثانية خلال عام، أقدمت شركة تويتر، اليوم السبت، على حذف حساب قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية للمرة الثانية خلال عام.وفي ديسمبر من العام الماضي، أغلقت زعيم ميلشيا "عصائب أهل

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