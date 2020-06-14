العراقيون يستذكرون فتوى الجهاد الكفائي المباركة

2020/06/14 | 05:18

بغداد / الصباح

استذكرَ العراقيون أمس السبت، الذكرى السادسة لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لدرء خطر عصابات"داعش" الارهابية وكذلك ذكرى تأسيس هيئة الحشد الشعبي، حيث أكد سياسيون أن هذه الفتوى قلبت الموازين وكان لها أثر كبير في الحفاظ على وحدة العراقيين، مبينين انها لم تفرق بين الطوائف وحمت أرض هذا البلد.



رئيس الجمهورية، برهم صالح، قال في تغريدة له بالمناسبة :"نستذكر باجلال الفتوى الجهادية للمرجع الاعلى السيد السيستاني، التي حشدت طاقات الشعب في مواجهة عصابات داعش الارهابية".

ولفت رئيس الجمهورية، الى ان "تكاتف القوى الأمنية من الجيش والحشد والبيشمركة سطر ملحمة النصر على الارهاب".

وأكد صالح، ان "استكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة، ذات السيادة، التي تحفظ الحقوق وتحمي المواطن". من ناحيته، وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي أمس السبت، كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لفتوى الجهاد الكفائي المباركة، قال فيها: "في مثل هذا اليوم، قبل ستة أعوام، نهض شعبنا بعزيمة أدهشت العالم لصدّ ودحر تلك العاصفة الإرهابية الكبرى التي مثّلتها عصابات داعش الإرهابية، بعد أن تجاسرت على أرض العراق".

وأكد أن "نقطة التحول كانت فتوى الجهاد الكفائي المباركة، التي أطلقها سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (رعاه الله)، التي مثّلت نقلة مسؤولة للبدء في مسيرة استنهاض الروح الوطنية والمشاركة المجتمعية في حماية الوطن، فسرعان ما سطّر شعبنا، الانتصارات تلو الانتصارات، ملحقا الهزيمة النكراء بداعش وأيتامها، ومطهرا جميع مدن وأراضي العراق من دنس الإرهاب".وأشار رئيس الوزراء الى أن "ولادة قوات الحشد الشعبي شكلت انعطافة حقيقية في المواجهة ضد عصابات داعش الإرهابية لدورها الحاسم في استعادة المبادرة لصالح العراق وشعبه وتحقيق الانتصارات المتلاحقة وتحرير العديد من المناطق المغتصبة".



بدوره، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض "في هذه المناسبة: لا بد من أن نقدم التهنئة على وجه الخصوص لأسر الشهداء التي قدمت أبناءها فداء للعراق والذين حافظوا عليه بدمائهم وتضحياتهم، كما نتمنى الشفاء التام لجرحى الحشد الذين نزفوا الدم في طريق تحرير العراق من غربان الشر المتمثلة بداعش".

أما رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فقال في بيان تلقته "الصباح": إنه "لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي، لكان العراق في خبر كان، لأن القوى الظلامية كانت تستهدف تاريخه وحاضره ومستقبله".

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