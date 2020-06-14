وزير التجارة لـ { الصباح }: نعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار

2020/06/14 | 05:18

بغداد / عمر عبد اللطيف

أفادَ وزير التجارة، علاء احمد حسن، بأن انجاح الموسم التسويقي وتوازن الاسعار في السوق سيكونان من اولويات وزارة التجارة خلال المرحلة المقبلة، بينما انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التقصير في ايصال مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.

وقال حسن، في حديث لـ"الصباح": ان واحدة من أهم اولوياتنا هي تحقيق الامن الغذائي والاستمرار برفد البطاقة التموينية، مبيناً أن كميات الحنطة في عمليات التسويق بدأت تزداد سنة بعد اخرى وهذا يمثل نقطة مهمة في اقتصاد البلد.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على توازن الأسعار في السوق المحلية وهو من صلب عمل دائرة الرقابة التجارية في الوزارة، منبهاً الى أنه ستكون لدينا زيارات ميدانية للسايلوات والاسواق ومتابعة دقيقة بعيداً عن التوجيهات والرؤى المعينة.

وأضاف وزير التجارة "سنستفيد جدا من أفكار المواطنين لتطوير رؤية مشتركة بيننا وبينهم بما يعزز اداءنا مع الحكومة الجديدة" مؤكداً الوقوف جديا على واقع محافظة نينوى والاستماع الى اراء الفلاحين الذين طرحوا رؤى مهمة، وتم تبليغهم ببعض التوجيهات، التي يمكن من خلالها النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة ومعالجة مشكلاتهم وزيادة الدعم المقدم لهم.

من جانبه، يرى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، سعد الخزعلي، ان الحكومة لم تدعم ذوي الدخل المحدود خلال حظر التجوال عبر توزيع حصة تموينية اضافية على المواطنين، ولم تحاول دعم الموازنة بتوفير تلك المفردات.

واضاف الخزعلي، لـ"الصباح"، ان الحكومة ومنذ اكثر من عام توزع فقط مفردتين في البطاقة التموينية، مشدداً على ضرورة ان تهتم الحكومة ووزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.

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