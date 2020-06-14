العراق.. سقوط صاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي

2020/06/14 | 09:17

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء الرسمية ليل السبت بأن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.من جهتها، قالت قيادة العمليات المشتركة

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