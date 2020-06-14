العراق: تحقيقات للكشف عن مستهدفي القوات الأميركية بالتاجي

2020/06/14 | 10:50

اخبار السعودية )- توعدت قيادة العمليات المشتركة في العراق السبت بملاحقة المتورطين في إطلاق صاروخين على معسكر التاجي ببغداد وتقديمهم للعدالة قريباً.وكانت قيادة العمليات المشتركة أفادت بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على

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