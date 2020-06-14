رئيس وزراء العراق يستقبل وزير الخارجية الكويتي في بغداد

2020/06/14 | 12:54

اخبار السعودية )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب أن الأخير "استقبل وزير

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