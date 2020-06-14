الكاظمي: العراق يواجه تحديات اقتصادية تنعكس على الواقع الأمني

2020/06/14 | 16:00

اخبار السعودية )- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على تويتر نقلاً عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارة لمقر جهاز الأمن الوطني على أن العراق يواجه تحديات كبيرة لا سيما الاقتصادية منها والتي تنعكس

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