قصف تركي كثيف على مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل

2020/06/15 | 01:17

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية والحدث، ليل الأحد إلى الإثنين بأن قصفا تركيا كثيفا استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل.وأضافت المصادر أن نحو 20 صاروخا أطلقتها طائرات تركية على مواقع لحزب العمال

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