2020/06/15 | 02:45

أعلنت محافظة بغداد فرز 10 الاف قطعة سكنية في قضاء الزهور من اجل توزيعها بين المواطنين ضمن خطة تشمل فرز عدد من الاراضي في مناطق الاطراف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد لـ {الصباح}: فرز 10 آلاف قطعة سكنية في {الزهور}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد لـ {الصباح}: فرز 10 آلاف قطعة سكنية في {الزهور}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).