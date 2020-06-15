2020/06/15 | 02:45
(اخبار السعودية)- بغداد/ وفاء عامر
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أعلنت محافظة بغداد فرز 10 الاف قطعة سكنية في قضاء الزهور من اجل توزيعها بين المواطنين ضمن خطة تشمل فرز عدد من الاراضي في مناطق الاطراف.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد لـ {الصباح}: فرز 10 آلاف قطعة سكنية في {الزهور}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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