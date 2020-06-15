العراق يطالب الكويت بتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين

2020/06/15 | 05:30

بغداد/ الصباح

شددَ رؤساء الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، كلاً على حدة، على ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، في حين أكد الوزير الكويتي، الذي يزور العراق حاليا، حرص بلاده على مدّ جسور التعاون ومساندتها الكاملة لاستقرار العراق والحفاظ على سيادته.



وقال الرئيس صالح، بحسب بيان رئاسي تلقته "الصباح": إن "العراق حريص على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقاً من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين"، مشيراً إلى أن "المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل".



وشدد صالح على "أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق".

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