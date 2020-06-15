2020/06/15 | 05:55

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية والحدث، ليل الأحد إلى الإثنين بأن قصفا تركيا كثيفا استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل.وأضافت المصادر أن نحو 20 صاروخا أطلقتها طائرات تركية على مواقع لحزب العمال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات تركية تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني ) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات تركية تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).