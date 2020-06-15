2020/06/15 | 11:36

اخبار السعودية )- دان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على قوات الأمن والمدنيين بقرية ميخاس بمدينة خانقين في محافظة ديالى العراقية، والذي أدى إلى

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