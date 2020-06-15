2020/06/15 | 11:36

اخبار السعودية )- وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من إبداء الآراء السياسية عبر وسائل الإعلام.وبحسب كتاب لسكرتير القائد العام الفريق الركن محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يمنع العسكريين من إبداء آراء سياسية بمواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يمنع العسكريين من إبداء آراء سياسية بمواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).