الموقف الوبائي اليوم: 1106 إصابات جديدة ووفاة 45 حالة وشفاء 1150 مصاباً

2020/06/15 | 16:27

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١١٠٦) إصابات جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٧٢

بغداد / الكرخ ٢٢٥

مدينة الطب ٧٧

النجف الأشرف ٨٢

االسليمانية ١٦٩

أربيل ٣٧

كربلاء ٢٧

كركوك ٢٨

ديالى ٤٤

واسط ٣٠

البصرة ٧٠

ميسان ٧٣

بابل ٢٣

ذي قار ١٠٣

نينوى ٤

الانبار ٤٢

- الشفاء: ١١٥٠ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٣٧١

بغداد الكرخ ١٢٨

مدينة الطب ٦

النجف ١١

اربيل ١١

السليمانية ٣٥١

دهوك ١٤

كركوك ٥

كربلاء ٤٨

ديالى ٦

البصرة ١٠

ميسان ٢٠

واسط ١٧

بابل: ١٧

الديوانية: ٢٤

ذي قار ٧٥

المثنى ١٨

الانبار: ٥

نينوى: ١

صلاح الدين: ١٢

-الوفيات ٤٥ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٠

بغداد الكرخ ٣

مدينة الطب ٣

النجف ٢

السليمانية ٣

اربيل ٢

كركوك ٣

ديالى ٥

البصرة ٢

واسط ٣

ميسان ٣

ذي قار ٢

الديوانية ٣

المثنى ١

مجموع الاصابات : ٢١٣١٥

مجموع حالات الشفاء : ٩٢٧١

الراقدين الكلي: ١١٣٩٢

الراقدين في العناية المركزة: ١٥٠

مجموع الوفيات: ٦٥٢

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