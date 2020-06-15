تهديد متكرر.. العراق يستنكر اختراق طائرات تركية لأجوائه

2020/06/15 | 17:48

اخبار السعودية )- استنكرت العمليات المشتركة العراقية اختراق أجواء البلاد من قبل الطائرات التركية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلاً عن العمليات المشتركة، أن الطائرات التركية استهدفت مخيماً للاجئين قرب

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