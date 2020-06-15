العراق.. مقتل 3 من نخبة الشرطة في انفجار

2020/06/15 | 19:21

اخبار السعودية )- أكد مصدر أمني عراقي مقتل 3 وإصابة 4 من أفراد فرقة الرد السريع جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين، نقلاً عن موقع قناة "السومرية" العراقية.وفرقة الرد السريع هي إحدى قوات النخبة العراقية ضمن

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