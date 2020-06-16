2020/06/16 | 05:10

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية والحدث ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد استهدفا موقعا للقوات الأميركية.وأشار المصدر إلى أن الصاروخين استهدفا مقرا للدعم اللوجستي للقوات الأميركية، دون ورود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخا كاتيوشا يستهدفان موقعا أميركيا بمطار بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخا كاتيوشا يستهدفان موقعا أميركيا بمطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).