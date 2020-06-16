البرلمان ينتقد {التباطؤ} في مواجهة كورونا

2020/06/16 | 05:39

بغداد/ الصباح

انتقدت رئاسة مجلس النواب، الاداء الحكومي الخاص بمواجهة كورونا، واصفة إياه بـ " البطيء" و "غير الفعال"، منتقدة في الوقت نفسه، تقاعس وزارة المالية في تأمين التخصيصات المطلوبة لوزارة الصحة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات بالفيروس.

وشهد الخط البياني للاصابات في العراق، تصاعدا ملحوظا في الآونة الاخيرة، الامر الذي دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا خلال تصريح خاص لـ"الصباح" الى التوجه صوب تنفيذ خطة لتوسعة المستشفيات وزيادة سعتها السريرية، من أجل تخصيص مواقع للحجر الصحي فيها ضمن خطط مواجهة جائحة كورونا.

وذكر رئيس خلية الازمة النيابية، حسن الكعبي، ان "الأداء الحكومي البطيء وغير الفعال بالتعامل مع حالة الطوارئ، والتراخي في تطبيق تعليمات خليتي الازمة النيابية والحكومية، وعدم صرف الاموال المطلوبة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة الصحة، بالرغم من منحها التسهيلات الادارية والاستثناءات المهمة المطلوبة في حينها، نجم عنه تصاعد في وتيرة عدد الاصابات والوفيات، ولا سيما في بغداد".

وحذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، من مخاطر "وصول الاصابات الى الآلاف والخروج عن السيطرة".

واضاف الكعبي، ان "لجنة الصحة والسلامة الوطنية أهملت طيلة الأشهر الماضية موضوع توفير وتهيئة مواقع للحجر الصحي للمرضى والملامسين والمشتبه باصابتهم بالفيروس، ولم تعمل على الإستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في مهامها لتطويق الجائحة " محذرا من أن استمرار التعامل مع هذا الوباء بذات الطريقة التقليدية، سيقودنا الى انهيار الواقع الصحي بشكل تام، وفقدان المئات من أحبتنا في عموم البلاد .

من جانب آخر، قال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الامم المتحدة في العراق، الدكتور وائل حتاحت، في تصريح لـ "الصباح": إن "التصريحات المتداولة المتعلقة بحالات الاصابة بفيروس كورونا، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، وأن هذه الحالات غير قادرة على نقل المرض؛ هي معلومات غير صحيحة ".

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