الصحافة العراقية تحتفل بعيدها الوطني الـ 151

2020/06/16 | 05:39

بغداد/ الصباح

أشادت فعاليات سياسية وحزبية في الذكرى الـ (151) للعيد الوطني للصحافة، بدور الاسرة الصحفية الفاعل والبارز في مواجهة الارهاب، ومشاركتها مع القوات الامنية والملاكات الطبية في مواقع الصد الاولى لمواجهة جائحة "كورونا"، وبينما استذكروا الوقفة البطولية للصحفيين الذين كانوا يرابطون على سواتر الحرب ضد الارهاب، أثنوا على قيامهم بحملات توعوية وتثقيفية في بغداد والمحافظات من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته "الصباح": إن "الصحافة العراقية اسهمت، عبر مسيرتها الطويلة، في الدفاع عن مصالح الشعب، ويسجل تأريخها الطويل اضاءة مشرقة لها عبر دعمها للحركات الوطنية ضد الظلم والاضطهاد الذي مورس على الشعب، ودورها في عمليات الاصلاح والتغيير".

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