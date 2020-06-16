2020/06/16 | 05:39

بغداد / مهند عبد الوهاب

تقيم لجنة العمل والخدمات النيابية ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الطرق والجسور والموازين الجسرية، تمهيداً لتقديمه للقراءة الثانية والتصويت عليه في مجلس النواب، موضحة أن القانون سيمنح وزارة البلديات صلاحية انشاء طرق دولية جديدة وفق نظام الاستثمار.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي، في حديث لـ"الصباح": إن اللجنة ستقيم ورشة عمل اليوم الثلاثاء، خاصة بمشروع قانون الطرق والجسور والموازين الجسرية، بحضور الوكيل الفني للوزارة ومدير عام الطرق والجسور لمناقشة اللمسات النهائية قبل تقديم القانون للقراءة الثانية، للمحافظة على الطرق الخارجية واعادة صيانتها من جديد وادخالها ضمن خطة الاستثمار، وانشاء طرق خارجية جديدة تستثمر وفق القانون. وأضاف العطافي ان القانون سيمنح وزارة البلديات صلاحية انشاء طرق دولية وطرق خارجية استثمارية موازية للطرق الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجّه لإنشاء {طرق دولية وخارجية استثمارية}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجّه لإنشاء {طرق دولية وخارجية استثمارية}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).