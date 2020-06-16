العقار الروسي لعلاج كورونا.. قرار عراقي خلال يومين

2020/06/16 | 10:50

اخبار السعودية )- أكدت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، أن العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال اليومين المقبلين.وقال وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، لوكالة الأنباء

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