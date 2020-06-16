3 صواريخ قرب مطار بغداد.. ولا إصابات

2020/06/16 | 12:23

اخبار السعودية )- في هجمات ليست الأولى من نوعها، سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وفق الجيش العراقي.وقال الجيش في بيان: "استخدمت الجهات التي نفذت هذا الاعتداء قواعد خشبية

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