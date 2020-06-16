انتهاك جديد.. قصف إيراني تركي مشترك شمال العراق

2020/06/16 | 13:25

اخبار السعودية )- في انتهاك جديد للسيادة العراقية، شنت طائرات حربية تركية غارات، الثلاثاء، على بلدة في قضاء العمادية في شمال العراق، وألحقت أضرارا مادية في مناطق زراعية.في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن المنطقة شهدت

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