معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب ينظم ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا

2020/06/16 | 16:39

بغداد/ الصباح

نظم معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ندوة للتوعية الصحية والوقاية من فايروس كورونا بحضور الدكتور صلاح الحميري نائب امين عام مجلس النواب و الامين العام وكالة والمدراء العامون والقيادات الوسطى وعدد من النواب.

واكد مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض خلال الندوة التي اقيمت في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس، ان "ندوة التوعية الصحية تعد باكورة نشاطات معهد التطوير البرلماني بعد تأسيسه مطلع العام الحالي"، مشيرا الى ان "الندوة ضمن سلسلة ندوات ستعقد خلال المدة المقبلة بهدف التثقيف ضد جائحة كورونا وستطبق فيها إجراءات التباعد الاجتماعي ضمن اجراءات الوقاية من الفيروس".

ولفت مدير عام معهد التطوير البرلماني الى ان المعهد سيطلق مجموعة من الندوات التطويرية والتثقيفية في مجالات تخصصية متعددة ضمن مهامها لتطوير قدرات وقابليات النواب، بالاضافة الى موظفي المجلس".

من جانبه، استعرض الدكتور احمد رشدي الشمري استاذ مادة المناعة في كلية الطب بالجامعة العراقية في محاضرته خلال الندوة محاور عدة تتعلق بفيروس كورونا والوقاية منه.

وتطرق الشمري في الندوة الى اصل تسمية فيروس كورونا ( كوفيد 19)، ومراحل ظهوره فضلا عن تعريف عن المرض واعراضه وطرق التعامل معه والوقاية منه، منوها بضرورة التعامل الجاد مع الفيروس وتضافر الجهود الحكومية مع المجتمعية من اجل الحد من مخاطر انتشاره في العراق.

ولفت استاذ مادة المناعة في كلية الطب بالجامعة العراقية الى دور الملاكات الطبية والصحية في تقديم الخدمات للمصابين المتواجدين في المستشفيات وضرورة العمل على توفير مستلزمات الوقاية لهم من اجل حمايتهم من الاصابة بالفايروس سيما ان العشرات منهم اصيبوا بالوباء.

وشهدت الندوة طرح اسئلة واستفسارات عن جائحة كورونا وسبل الوقاية منها اجاب عنها استاذ مادة المناعة في كلية الطب بالجامعة العراقية بشكل مستفيض استنادا على اخر البحوث والدراسات الطبية العالمية.

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