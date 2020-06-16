الموقف الوبائي اليوم: 1385 إصابة جديدة ووفاة 60 حالة وشفاء 591 مصاباً

2020/06/16 | 18:18

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٣٨٥) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٧١

بغداد / الكرخ ٤٦٥

مدينة الطب ٧٢

النجف الأشرف ٣٥

االسليمانية ١٣٢

أربيل ٣٢

كربلاء ٤٠

كركوك ٣٥

ديالى ٦٢

واسط ٥٦

الديوانية ١٩

البصرة ٧٦

ميسان ١٠٠

بابل. ٦٠

ذي قار ١٠٩

نينوى ١١

الانبار ٦

دهوك ٢

المثنى ٢

- الشفاء: ٥٩١ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ١٨٩

بغداد الكرخ ١٢٦

مدينة الطب ٢٣

النجف ١٧

اربيل . ١٣

دهوك ٧

كركوك ٧

كربلاء ١٩

ديالى ٨

البصرة ١٨

ميسان ٢٥

واسط. ٢٥

بابل: ٥٥

الديوانية: ١٧

ذي قار ٢١

المثنى ١١

نينوى: ٢

صلاح الدين: ٨

-الوفيات ٦٠ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٨

بغداد الكرخ ٥

مدينة الطب ٢

النجف ٤

السليمانية ٦

اربيل ١

كركوك. ٢

ديالى. ٢

البصرة ١

واسط. ٥

ميسان ١

ذي قار ١٢

بابل ١

مجموع الإصابات : ٢٢٧٠٠

مجموع حالات الشفاء : ٩٨٦٢

الراقدون الكلي: ١٢١٢٦

الراقدون في العناية المركزة: ١٤٨

مجموع الوفيات: ٧١٢

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