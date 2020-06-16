بومبيو: واشنطن تدعم حكومة الكاظمي وتحترم سيادة العراق

2020/06/16 | 22:43

اخبار السعودية )- أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، احترام بلاده لسيادة العراق، ودعمها لحكومة مصطفى الكاظميّ، وتقديم الدعم الاقتصادي.وأوضح في اتصالا هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين بمناسبة تسلمه منصب

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