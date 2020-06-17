أنقرة تواصل انتهاكاتها.. قوات تركية داخل كردستان العراق

2020/06/17 | 02:49

اخبار السعودية )- تواصل أنقرة انتهاكاتها للسيادة العراقية، حيث دخلت قوات تركية فجر الأربعاء، محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأفادت مصادر كردية لـ "العربية/الحدث"، عن قصف مدفعي تركي كثيف يستهدف قرى كردية باقليم

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