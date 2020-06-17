مجلس الوزراء يبحث تحديات كورونا وإصلاح مؤسسات الدولة

2020/06/17 | 05:18

بغداد/ الصباح

بحثَ مجلسُ الوزراء أمس الثلاثاء الخطوات والعمل الجدي لإصلاح جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرتها على القيام بمهامها بكفاءة عالية، وبينما قرر المجلس، منح قطع أراض للملاكات الصحية التي لديها تماس مباشر مع المصابين بوباء فايروس كورونا، شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تسخير جميع جهود وإمكانات الدولة، لدعم وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في العاصمة بغداد وعموم المحافظات في مواجهة جائحة كورونا.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وناقش فيها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

واستهل المجلس جلسته بمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة التي يشهدها البلد، والعمل الجدي لإصلاح جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرتها على القيام بمهامها بكفاءة عالية، وتطوير مستوى الأداء فيها، بما يمكّنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطن، ويضمن إعادة فرض هيبة الدولة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على تسخير جميع جهود وإمكانات الدولة، لدعم وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في العاصمة بغداد وعموم المحافظات.

واستضاف مجلس الوزراء في جلسته رئيس شبكة الإعلام العراقي، ورئيس مجلس الأمناء فيها، وتم استعراض خطط الشبكة في ما يتعلق بتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي بخطورتها وشروط الوقاية منها.

وناقش المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، وقرر قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مقاعد دراسات عليا خارج الخطة للعام الدراسي، (2020 / 2021)، "للجيش الأبيض" تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا.

الى ذلك، ترأس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خُصص لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، اذ أكد المجلس إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا، ووجه المجلس بقيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها الاستخباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال.

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