2020/06/17 | 05:18

بغداد / شيماء رشيد وعمر عبد اللطيف

تعتزمُ لجنةُ التعليمِ النيابيةِ إكمالَ تعديلات واسعة وضرورية على قانون التعليم الأهلي، بما يتناسب مع ضمان حق حاملي الشهادات من خريجي الجامعات الأهلية، التي تضمن لهم التعيين والتقاعد، مبينة ان وزارة التعليم العالي مطالبة بإعداد خطة لمدة 12 سنة مقبلة للارتقاء بالتعليم، كما كشفت اللجنة عن وجود مقترحين لإيجاد حل متوازن لامتحانات طلبة الكليات التي ستجري في تموز المقبل.

وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي في تصريح لـ "الصباح": إن "قانون التعليم الأهلي الذي أقره البرلمان فيه الكثير من الفقرات التي تحتاج الى تعديل، فضلاً عن الغموض، كما انه يحتاج الى تعليمات لتطبيقه لكونه يحتوي على ثغرات كثيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديلات مرتقبة تخص التعليم الأهلي وحلول بشأن الامتحانات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعديلات مرتقبة تخص التعليم الأهلي وحلول بشأن الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).