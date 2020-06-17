تسلم المعاملات وتسديد القروض إلكترونيا في صندوق الإسكان

2020/06/17 | 05:18

بغداد/ وفاء عامرباشرَ صندوقُ الاسكانِ قبولَ المعاملاتِ الكترونيا من خلال استمارة معدة لهذا الغرض، بينما يطلق قريبا التسديد الإلكتروني للقروض.

واوضح المدير العام للصندوق في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ضياء موجد عبد الله، في تصريح خص به "الصباح"، ان الصندوق وضمن خططه لتنفيذ قرارات خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا، باشر قبول المعاملات الكترونيا من خلال استمارة معدة لهذا الغرض، تتيح للمواطنين التقديم على القرض من دون تكليفهم بمراجعة دوائره، منبها الى انه استحدث ايضا التقديم على الكشف الكترونيا ابتداء من الاحد المقبل، من خلال نافذة الكترونية أعدها لذلك.

ونبه الى ان الصندوق بصدد اطلاق التسديد الإلكتروني للقروض قريبا، إذ تم ابرام عقد مع احدى الشركات لتخصيص منافذ الكترونية للتسديد واصدار بطاقة أو رمز خاص بكل مقترض.

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