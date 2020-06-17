تركيا تواصل انتهاكاتها.. كوماندوز يتوغل شمال العراق

2020/06/17 | 07:28

اخبار السعودية )- على الرغم من الاستنكار العراقي أمس الثلاثاء، واصلت أنقرة انتهاكاتها لسيادة العراق، حيث توغلت قوات تركية، فجر الأربعاء، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأفادت مصادر كردية لـ "العربية/الحدث"، عن

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