الموقف الوبائي اليوم: 1554 إصابة جديدة ووفاة 61 حالة وشفاء 908 مصابين

2020/06/17 | 16:51

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٥٥٤) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٩٢

بغداد / الكرخ ٢٨٧

مدينة الطب ٨٩

النجف الأشرف ٦٤

السليمانية ١٥٢

أربيل ٣٠

كربلاء ٦٨

كركوك ٤٣

ديالى ٦٣

واسط ٩٤

الديوانية ١١٥

البصرة ٤

ميسان ١٤٠

بابل ٤٥

ذي قار ٧٦

نينوى ٨

الانبار ٧٨

المثنى ٦

- الشفاء: ٩٠٨ حالات، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٣٥٢

بغداد الكرخ ١٥٥

مدينة الطب ١٧

النجف ٥١

السليمانية ٢١

اربيل ٣٨

دهوك ٩

كركوك ٢

كربلاء ٤٩

ديالى ١

البصرة ٢٢

ميسان ٣٠

واسط ١٢

بابل ٣٨

الديوانية ٣٩

ذي قار ٥٠

المثنى ١٧

نينوى ٣

صلاح الدين: ٢

-الوفيات ٦١ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٥

بغداد الكرخ ١٠

مدينة الطب ٢

النجف ٢

السليمانية ٥

كربلاء ٧

كركوك ١

ديالى ٢

واسط ١

ميسان ٢

الديوانية ٤

ذي قار ٤

المثنى ١

الانبار ٥

مجموع الإصابات : ٢٤٢٥٤

مجموع حالات الشفاء : ١٠٧٧٠

الراقدون الكلي: ١٢٧١١

الراقدون في العناية المركزة: ١٥٩

مجموع الوفيات: ٧٧٣

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