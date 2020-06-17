إيران تستخدم بنوك العراق للالتفاف على العقوبات

2020/06/17 | 20:23

اخبار السعودية )- أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن إيران لديها موارد مالية كبيرة في العراق واتفقت مع الجانب العراقي على استخدام هذه الأموال لشراء السلع الأساسية عن طريق البنوك العراقية.وبينما تخضع

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