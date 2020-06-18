سدى الخفاجي.. يدٌ تداوي وأخرى تُطعم

2020/06/18 | 00:00

اخبار السعودية )- بغداد/ ذو الفقار يوسف

ضحكات تتناثر من هنا وهناك، تجارب حسية اصبحت اقرب للسماء اكثر فأكثر، فقد صنعت تلك القائدة الحالمة الابتسامات بقوة قلبها، ورغم الطرقات التي اكتظت

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