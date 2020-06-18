سقوط 4 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

2020/06/18 | 03:23

اخبار السعودية )- في هجمات ليست الأولى من نوعها، أفاد مراسل "العربية" في العراق، فجر الخميس، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في بغداد.وأكد وقوع هجوم صاروخي، فيما سمع دوي انفجارات بالمنطقة الخضراء العاصمة

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