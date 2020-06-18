تحديد مستشفيات كبيرة في بغداد لاستيعاب الإصابات المتزايدة

2020/06/18 | 05:30

بغداد/ عمر عبد اللطيف – شذى الجنابي

كشفتْ خليةُ الأزمة النيابية عن تحديد مستشفيات كبيرة في جانبَيْ الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بفايروس «كورونا» خلال المرحلة المقبلة، في حين حذّرت من وصول العراق الى مرحلة «علاج الأزمة» بعد ازدياد أعداد المصابين.

وقال مقرّر اللجنة جواد الموسوي لـ»الصباح»: إنَّ «المرحلة الحالية تمثّل بداية هجوم الوباء، إذ اتفقنا مع وزير الصحة على تحديد مستشفيات كبيرة في جانبَيْ الكرخ والرصافة من بغداد وزيادة أماكن الحجر وافتتاح اكثر من 4 مختبرات لاستقبال الاعداد المتزايدة من المصابين».

من جانبه حذّر عضو اللجنة غائب العميري من الوصول الى مرحلة «علاج الازمة» في حال تزايد اعداد المصابين بفايروس «كورونا».

وقال العميري لـ»الصباح»: إن» الالتزام بالحظر الصحي ليس من مسؤولية الحكومة فحسب؛ وإنما مسؤولية الجميع، رغم أن الحظر كان أمنياً وليس صحياً، اذ لو كان الحظر مطبقاً بصورة صحيحة ووفق التعليمات الوقائية والارشادات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لكانت النتائج تختلف حاليا وبشكل كبير”.

بدوره، قال عضو خلية الازمة في دائرة صحة الرصافة، عباس الحسيني لـ «الصباح»: إنّ فايروس كورونا تسبب بازدياد اعداد الوفيات في بغداد والمحافظات إذ تجاوزت 60 حالة وفاة وقبلها 58 حالة معلنا عنها ضمن الموقف الوبائي اليومي وخصوصا خلال اليومين الماضيين، عازيا ارتفاع معدلات الوفيات الى امتلاء المستشفيات وزحامها، ما يدفع البعض للجوء الى العلاجات الثانوية.

الى ذلك، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر لـ “الصباح “: ان وزارة الصحة باستطاعتها التعامل مع الارقام المعلن عنها ضمن الموقف الوبائي اليومي التي تجاوزت الالف اصابة يوميا بكورونا منذ بداية الشهر الجاري، فضلا عن حالات الشفاء التي اخذت بالارتفاع وقد وصلت الى 1150 حالة شفاء وهو انجاز يعد الاول من نوعه خلال

يوم واحد.

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