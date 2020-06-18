العراق يتعاقد مع ثلاث شركات عالمية لفحص البضائع

2020/06/18 | 05:30

بغداد/ الصباح

أبرمتْ وزارة التخطيط، أمس الأربعاء، ثلاثة عقود مع شركات عالمية للقيام بعمليات التفتيش قبل التوريد بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات

المستوردة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنّ « الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط ابرم ثلاثة عقود مع ثلاث شركات عالمية، لتتولى عمليات التفتيش قبل التوريد في بلد المنشأ وإصدار شهادة المطابقة وفقا للمواصفة العراقية»، مبينة ان «ذلك يأتي بالتزامن مع استئناف إجراءات المراقبة والتدقيق والتحقق من قبل منتسبي الجهاز في المنافذ الحدودية وعلى مدار ساعات وأيام عمل المنافذ، لضمان وتعزيز كفاءة برنامج التفتيش قبل التوريد، معلنة بدء العمل بالبرنامج منذ اكثر من ثلاثة اشهر من الان بعد توقيع العقود، قبل نهاية العام الماضي «2019.

وأوضحت الوزارة ان «برنامج التفتيش قبل التوريد يهدف إلى ضمان الحصول على منتجات ذات جودة مناسبة وفقا للمواصفات المعتمدة، وحماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ

على البيئة».

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