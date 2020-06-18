دعوات برلمانية لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية

2020/06/18 | 05:30

بغداد / شيماء رشيد

دعتْ لجنة الامن والدفاع النيابية

الى اجراء تغييرات على المنافذ

الحدودية وإحكام السيطرة عليها، بالشكل الذي يكفل ايقاف الهدر الحاصل في المال العام، لافتة إلى ان ايرادات المنافذ تكفي لسد العجز الحاصل في الموازنة.

وقال عضو اللجنة، سعد مايع، في حديث لـ”الصباح”: إنّ من الضروري اجراء تغييرات على الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية وزيادة الرقابة عليها، فضلا عن احالة مسؤوليها السابقين على الجهات المختصة لمعرفة اين كانت تذهب ايرادات

هذه المنافذ، مشيرا الى انه

وبحسب تقرير اللجنة المالية

فإنّ واردات المنافذ منذ 2004 او 2005 وحتى الان هي 110 مليارات دولار، من دون أن يعرف أحد أين ذهبت.

واضاف مايع ان احد مطالبات مجلس النواب السيطرة على المنافذ الحدودية وايقاف الهدر الحاصل

في المال العام، داعيا “إقليم كردستان إلى إخضاع منافذه الحدودية للسلطة الاتحادية وفق الدستور”.

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