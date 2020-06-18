السعودية: التدخل الإيراني - التركي في العراق انتهاك سافر

2020/06/18 | 16:15

اخبار السعودية )- أدانت المملكة العربية السعودية، الخميس، وشجبت العدوان الإيراني - التركي على الأراضي العراقية.ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية التدخل الإيراني - التركي في العراق بأنه "انتهاك سافر".وأضاف

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